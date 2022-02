Azpilicueta conta "truque" para enganar o Palmeiras: "Foi para retirar pressão ao Havertz"

Havertz bateu o penálti que fez o 2-1 para o Chelsea, mas Azpilicueta "fingiu" durante algum tempo que seria ele a assumir o pontapé da marca dos onze metros.

Kai Havertz bateu a grande penalidade que deu a vitória ao Chelsea no Mundial de Clubes, frente ao Palmeiras. O 2-1 surgiu já na segunda parte do prolongamento e o avançado alemão voltou a ser herói, depois de ter apontado o golo decisivo na final do Liga dos Campeões da época passada, diante do Manchester City.

E Cesar Azpilicueta, o capitão dos blues, ajudou, de certa forma, a que Havertz pudesse brilhar. No final do encontro, o espanhol confessou que "fingiu" ser ele a bater o penálti para que os jogadores do Palmeiras não provocassem e colocassem pressão no jovem jogador. Na hora decisiva, Havertz avançou para a marca dos onze metros e não tremeu.

"Foi estratégico porque sei como eles [Palmeiras] são. Sabia que iriam falar com o batedor do penálti, por isso agarrei a bola. O Kai sabia que seria ele a bater o penálti. Foi tudo para lhe retirar pressão. Era um momento decisivo e o Kai é um dos melhores marcadores de penáltis. Esperei, ouvi tudo o que os jogadores adversários me disseram e acho que resultou", revelou Azpilicueta, em declarações ao canal oficial do Chelsea.