Azpilicueta com futuro em suspenso apesar de uma promessa do Chelsea

Azpilicueta está em negociações para se tornar reforço do Barcelona em 2022/23

Um dos alvos imediatos do Barcelona para a próxima época, Azpilicueta ainda não é um reforço garantido para os blaugrana. O central espanhol está em final de contrato com o Chelsea, mas, de acordo com várias fontes, o vínculo com os blues prevê uma renovação automática, que não se sabe se foi ativada pelo clube, caso ultrapasse os 30 jogos de utilização, marca já atingida esta época.

De acordo com o jornal A Marca, o Barça tem os processos de Andreas Christensen, também do Chelsea, e Franck Kessié, médio do Milan, bem encaminhados e, quanto a Azpilicueta, a expetativa do clube e do próprio jogador é de que essa renovação automática não tenha sido acionada pelo Chelsea, permitindo a transferência a custo zero do internacional espanhol para Camp Nou.

Ainda assim, o capitão dos londrinos estará a aguardar também para que o processo de venda do Chelsea fique resolvido, o que deverá acontecer em abril, para esclarecer a dúvidas contratuais que tem.

Azpilicueta estará ainda confiante de que o Chelsea não colocará grandes entraves na operação, mesmo em caso da suposta cláusula ter sido acionada, devido a promessas feitas no passado pelos dirigentes do clube, que terão garantido que facilitariam uma eventual saída, caso essa seja a vontade do central de 32 anos.

Capitão do Chelsea, Azpilicueta atravessa a décima época consecutiva ao serviço do clube, onde chegou em 2012, proveniente do Marselha. Esta temporada, leva dois golos e três assistências em 35 jogos disputados.