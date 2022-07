Azpilicueta ainda é uma prioridade do Barcelona mas o negócio continua suspenso

O Chelsea pede oito milhões de euros pelo capitão do clube, um valor que o Barcelona considera excessivo

César Azpilicueta ainda é uma prioridade do Barcelona para este mercado de verão, mas o negócio continua em suspenso, devido aos catalães não estarem dispostos a igualar os oito milhões de euros exigidos pelo Chelsea pelo defesa e capitão do clube, garante este domingo o portal Goal.

A fonte assegura que Xavi quer reforçar o setor defensivo do Barça com uma figura experiente como Azpilicueta, antigo companheiro de equipa de Andreas Christensen, um dos mais recentes reforços da equipa, mas o preço do central está a ser uma verdadeira barreira à concretização do negócio.

Inicialmente, esperava-se que o central espanhol, que também pode atuar como lateral direito, ingressasse na Catalunha a custo zero, mas o seu contrato com os blues incluiu uma renovação automática por mais uma temporada caso ultrapassasse a marca dos 35 jogos em 2021/22, o que sucedeu (47).

Esse fator levou a que o Chelsea exigisse receber os mesmos oito milhões que pagou para contratar o jogador ao Marselha no verão de 2012, um preço considerado excessivo nos escritórios blaugrana.

Azpilicueta soma quase 500 jogos com a camisola do Chelsea (476), tendo levantado um total de nove troféus desde que rumou a Stamford Bridge, com destaque para uma Liga dos Campeões, duas Premier Leagues e duas Ligas Europa.