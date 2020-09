Azar bate à porta do "retornado" Robben: lesão muscular aos 29 minutos

Lesões foram uma constante na carreira do holandês, que, no primeiro jogo oficial após o regresso ao futebol, teve de ser substituído.

Arjen Robben fez jus à alcunha de "homem de cristal", lesionando-se no primeiro jogo oficial de que disputou pelo Groningen desde 2002, uma situação que viveu com frequência ao longo da carreira.

O antigo internacional holandês, de 36 anos, tinha decidido arrumar as chuteiras no verão de 2019, após conquistar o 30.º troféu coletivo no palmarés pessoal e o 20.º ao serviço do Bayern. Contudo, após um ano sabático decidiu voltar aos relvados para vestir novamente a camisola do clube onde se formou e onde deu os primeiros passos como profissional entre 2000 e 2002. Daí seguiria para o PSV (2002-04), Chelsea (2004-07), Real Madrid (2007-09)e, por fim, Bayern (2009-19).

Este domingo deveria ter sido um dia de festa para Robben, dado que o Groningen recebia o PSV na primeira jornada da Eredivisie, mas os poucos adeptos presentes no estádio (face às limitações impostas por causa da pandemia da covid-19) só puderam ver o ídolo em campo até aos 29'. Nesse momento, Robben deixou-se cair no relvado com queixas, motivadas por uma lesão muscular e abandonou o campo um pouco depois.

Em termos de resultado a equipa da casa também não foi feliz, dado que perdeu por 3-1 com o emblema de Eindhoven, pelo qual Bruma entrou em campo aos 90", substituindo Malen, o autor do 2-1 e que ainda falhara um penálti. Gakpo bisou ainda pelo PSV.

Sofrido foi o triunfo do Ajax, reduzido a dez desde os 27" por expulsão de Tagliafico. Na deslocação a casa do Sparta Roterdão, os de Amesterdão ganharam por 1-0 graças a um golo do reforço Antony. O avançado brasileiro, de 20 anos, chegou do São Paulo a troco de 15,75 M€ e faturou, aos 37", num tiro de pé esquerdo.