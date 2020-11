Azar "bate" à porta de Harry Kane: carro roubado em plena luz do dia

Kane, avançado do Tottenham, foi assaltado no final do mês de outubro

Devido à natureza sofisticada do roubo do veículo de Harry Kane, feito numa zona residencial luxuosa, a polícia considera que há poucas hipóteses de o mesmo ser recuperado.

O carro do futebolista Harry Kane, um Range Rover avaliado em 100 mil libras - 111 mil euros -, foi roubado à porta de sua casa, em Chingford, no leste de Londres, por um grupo de assaltantes, em plena luz do dia, no final do mês de outubro, foi agora revelado.

Detetado o roubo, Harry Kane alertou a polícia e cedeu as imagens de videovigilância da sua propriedade, nas quais se veem os ladrões a circular várias vezes em redor do antigo carro do avançado, pelo que foi algo premeditadamente planeado.

No relatório policial, avança a Imprensa britânica, consta que Harry Kane "sente que foi alvo de um grupo que se concentra nas propriedades dos futebolistas" e é referido também que "o assalto não pareceu uma coincidência", mas sim "um ataque diurno descarado".

"As filmagens mostram um carro a passar pelo carro de Kane várias vezes. Eles estavam claramente a fazer manobras de reconhecimento", lê-se no documento da polícia.

