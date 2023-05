"Todos esperavam um jogo histórico, transformou-se numa noite para refletir com vergonha"

Adeptos radicais do clube neerlandês atacaram e agrediram familiares dos jogadores ingleses que assistiam ao jogo de quinta-feira, relativo à segunda mão das meias-finais da Conference League.

O AZ Alkmaar pediu esta sexta-feira "sinceras desculpas" ao West Ham e anunciou que irá investigar os graves incidentes ocorridos na noite de quinta-feira durante a partida entre os dois clubes, nas meias-finais da Conference League.

Os incidentes foram protagonizados por adeptos radicais do clube neerlandês, que atacaram e agrediram familiares dos jogadores ingleses que assistiam ao jogo, o que levou à intervenção dos seguranças do recinto para porem cobro às agressões.

Num comunicado tornado público, o AZ Alkmaar considera que o que se passou no seu estádio "ultrapassa todos os limites" e reitera as desculpas ao West Ham e respetivos adeptos, mas também aos seus próprios adeptos que foram prejudicados pela conduta reprovável de terceiros.

"Nos próximos dias, o AZ, juntamente com a polícia, o Ministério Público e a autarquia da cidade de Alkmaar, avaliará exatamente o que aconteceu, como pôde acontecer e o que é preciso fazer para evitar que se repita. Ficou claro que existem coisas que precisam de ser melhoradas", pode ler-se no comunicado.

O AZ Alkmaar promete que, nessa avaliação, irá proceder a uma revisão rigorosa de todas as imagens de videovigilância disponíveis para que "os responsáveis pelo comportamento ultrajante que tiveram sofram as devidas consequências".

"O AZ é um clube civilizado, em que o espírito desportivo e as regras e valores são primordiais. O clube fará todos os possíveis, juntamente com as autoridades envolvidas, para identificar essas pessoas e tomar as medidas cabíveis", garantiu o clube neerlandês.

O West Ham venceu o jogo da segunda mão graças a um golo do espanhol Pablo Fornals, aos 90+4 minutos, que qualificou os ingleses para a final da Liga Conferência Europa, e que espoletou a reação violenta dos ultras do AZ Alkmaar, que atacaram os familiares dos jogadores ingleses após o apito final do árbitro.

"Quando toda a gente esperava por um jogo histórico europeu, este transformou-se numa noite negra devido aos acontecimentos ocorridos após o apito final do árbitro. Uma noite para refletir, com vergonha. Não pelo jogo em si, mas pelo comportamento de alguns, aos quais nos recusamos referir ou tratar como adeptos", pode, ainda, ler-se no comunicado.

O West Ham, que já tinha vencido em Londres por 2-1, disputará a final da Liga Conferência Europa no dia 07 de junho, em Praga, frente aos italianos da Fiorentina, que eliminaram a equipa suíça do Basileia na outra meia-final.

A equipa londrina, treinada por David Moyes, regressa assim a uma final europeia, 24 anos depois de ter disputado a antiga Taça Intertoto, que conquistou ao vencer os franceses do Metz, em 1999, enquanto a Fiorentina, treinada por Vincenzo Italiano, vai disputar um título europeu ao fim de 33 anos.