AZ Alkmaar tomou medidas após as cenas de violência frente ao West Ham

Decretou 43 interdições de acesso aos estádios depois do sucedido na segunda mão das meias-finais da Conference League.

Dois dias depois de sete adeptos do AZ Alkmaar terem sido detidos nos Países Baixos, 43 ultras neerlandeses foram proibidos de acesso aos estádios.

A decisão foi decretada pelo clube, na sequência dos atos de violência no jogo com o West Ham na segunda mão da meia-final da Conference League. Os adeptos do AZ Alkmaar tinham atacado familiares e amigos dos jogadores da equipa inglesa, que festejavam a qualificação para a final.

Em comunicado o clube escreveu: "O AZ decretou 43 interdições de acesso aos estádios em resposta aos distúrbios da semana passada. Isto diz respeito a pessoas que estiveram envolvidas na má conduta em torno da meia-final europeia em Alkmaar".

De acordo com o clube, está a decorrer uma investigação criminal por parte das autoridades e 14 pessoas já foram detidas pela polícia nacional. "Não se pode excluir que sejam impostas novas proibições de acesso aos estádios a nível nacional", acrescentou o clube holandês, que está a discutir medidas "com as autoridades competentes" antes do jogo de domingo com o PSV Eindhoven.