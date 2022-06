Axel Witsel muda de destino e deve reforçar Atlético de Madrid

Axel Witsel passou quatro temporadas no Dortmund

A Imprensa belga garante que o médio chegou a acordo com o Atlético de Madrid

Axel Witsel é um jogador livre no mercado, depois de quatro temporadas ao serviço do Dortmund. Dado como certo no Marselha, afinal o internacional belga vai estrear-se noutro campeonato, o espanhol.

De acordo com a estação televisiva belga RTBF, Witsel chegou a acordo para reforçar o Atlético de Madrid, com quem terá acordado um contrato de uma temporada, com outra de opção.

O médio de 33 anos, que passou pelo Benfica na época 2011/12, estava em negociações avançadas com o Marselha, com o Los Angeles Galaxy, da MLS, também atento, mas uma reunião com Diego Simeone terá sido suficiente para convencer Witsel a rumar à La Liga.

Witsel vai realizar os habituais exames médicos na segunda-feira, sendo esperado que a oficialização da contratação seja anunciada pelo Atlético de Madrid no dia seguinte.