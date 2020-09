Avião que levava jogadores do Flamengo para o Peru obrigado a voltar ao Brasil

O treinador Domènec Torrent, devido às baixas, esperava reforçar a equipa no último momento com três jovens da formação - o central Natan e os avançados Guilherme Bala e Rodrigo Muniz -, e o lateral direito João Lucas

O avião que esta terça-feira transportava quatro jogadores do Flamengo para Guayaquil, no Equador, com o objetivo de reforçar a equipa brasileira, que tem 11 baixas, incluindo 7 infetados com covid-19, teve de voltar para o Brasil, uma vez que não teve autorização para sobrevoar o espaço aéreo do Peru, escreve a imprensa brasileira.

O mengão defronta esta terça-feira os equatorianos do Barcelona SC, na fase de grupos da Taça Libertadores e o treinador Domènec Torrent, devido às baixas, esperava reforçar a equipa no último momento com três jovens da formação - o central Natan e os avançados Guilherme Bala e Rodrigo Muniz -, e o lateral direito João Lucas.

O avião pousou em Manaus nas primeiras horas desta terça-feira, mas ainda não recebeu autorização para sobrevoar o espaço aéreo peruano.

A ideia do Flamengo é usar o mesmo avião para levar de volta ao Brasil os jogadores que estão infetados.