Avaria no avião do Real Madrid altera planos do campeão espanhol

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid

Problema no sistema hidráulico do avião muda planos dos "merengues" no dia da estreia na Liga espanhola.

Não começou de forma tranquila o dia de estreia do Real Madrid na edição 2020/21 da Liga espanhola.

De acordo com a Cadena SER e a COPE, uma avaria no sistema hidráulico do avião que deveria transportar a comitiva "merengue" para San Sebastían, onde, este domingo, defronta a Real Sociedad, alterou os planos de transporte dos campeões espanhóis.

O plantel e staff do Real teve de mudar de avião e de rota: seguem da capital para Vitória e, a partir daí, a viagem será feita de autocarro até San Sebastián. A chegada ao hotel está agendada para as 14h00, seis horas antes do apito inicial.

O Real Soceidad-Real Madrid (20h00) é referente à segunda jornada de La Liga.