Avançado tira a roupa ao comemorar golo no Brasil: "Eu pensava que estava de cuecas"

Uma comemoração insólita vai custar oito jogos de punição ao avançado brasileiro Emerson Santos. O jogador tirou a roupa ao festejar um golo marcado quando defendia o Sampaio Corrêa-RJ, na Série B1 do Campeonato Carioca, em dezembro de 2020.

Em fevereiro, Emerson Carioca foi punido com oito jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Atualmente a defender as cores da Portuguesa-RJ, o avançado tentou reverter a pena, mas o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), última instância do futebol brasileiro, manteve a decisão.

Assim, Emerson, artilheiro da equipa no campeonato carioca deste ano com quatro golos, não irá jogar com o o Fluminense, este domingo, na meia-final do estadual.

Emerson exaltou-se ao comemorar o golo da antiga equipa, marcado no tempo extra. Na ocasião, afirmou: "Foi emoção total, não deu para segurar a emoção. Porém, errei. Eu pensava que estava de cuecas (risos), aí aconteceu isso aí".