Avançado terá informado Klopp que irá deixar o Liverpool no verão

Em final de contrato com os reds, o avançado brasileiro tem o futuro em aberto no próximo mercado.

A Sky Sports alemã avança esta sexta-feira que Roberto Firmino, cujo contrato com o Liverpool termina no final da temporada, informou Jurgen Klopp sobre a sua decisão de deixar o clube no próximo verão, a custo zero.

Aos 31 anos, o avançado prepara-se para sair de Anfield após oito temporadas, tendo garantido ao técnico após o treino de hoje que está disponível para ajudar a equipa até ao final da época.

De acordo com a referida fonte, Firmino ainda não decidiu qual será o próximo clube da sua carreira, após passagens pelo Figueirense (Brasil) e Hoffenheim (Alemanha), que antecederam a vinda para o Liverpool, em 2015.

Na presente época, o internacional brasileiro soma nove golos e quatro assistências em 26 jogos disputados pelos reds.