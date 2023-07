Avançado prestes a assinar pelo segundo clube num espaço de um mês

Cédric Bakambu foi anunciado como reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 29 de junho, mas a ligação durou menos de um mês, sendo que o avançado está agora perto de assinar pelo Galatasaray.

Cédric Bakambu, avançado de 32 anos, está perto de assinar em definitivo pelo segundo clube num espaço de um mês.

Depois de ter terminado contrato com o Olympiacos, que representou numa única época, o avançado congolês foi anunciado a 29 de junho como reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, mas a ligação durou apenas alguns dias, não se conhecendo o motivo que ditou a rutura entre ambas as partes.

Agora, Bakambu está prestes a assinar pelo campeão turco Galatasaray, que anunciou negociações com o jogador no sábado, depois de uma temporada na Grécia em que marcou 18 golos em 37 jogos.