Avançado prepara adeus ao Real Madrid: "Temos de procurar uma nova equipa"

Agente de Mariano Díaz confirmou que o avançado não vai renovar contrato com o gigante merengue, saindo a custo zero no próximo verão.

Mariano Díaz atravessa a quinta temporada da sua segunda passagem pelo Real Madrid, onde foi formado, mas, com o contrato a expirar no verão, o seu agente confirmou esta quarta-feira que o avançado dominicano, de 29 anos, vai procurar um novo clube no próximo mercado.

"O seu perfil, caraterísticas e carreira são sempre apelativas. Ele termina o seu contrato e agora temos de procurar por uma nova equipa. A cada três meses temos contactos com outras equipas. Ao final, ele esteve sempre no mercado. Temos possibilidades na Premier League, Bundesliga, Serie A ou outras equipas. Eu não falo com Mariano sobre o mercado", assegurou David Aranda ao portal "Bolavip".

Contratado ao Lyon no verão de 2018, a troco de 21,5 milhões de euros, Mariano Díaz nunca conseguiu encontrar o seu lugar no gigante merengue. Na presente temporada, soma apenas oito partidas até ao momento, num total de 57 minutos em campo.