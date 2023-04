"Avançado para o Bayern? Harry Kane seria demasiado velho e caro"

Lothar Matthaus, antigo jogador dos bávaros, analisa diferentes possibilidades e descarta a figura do Tottenham e da seleção inglesa

Associado ao Bayern de Munique, Harry Kane não seria a melhor das opções para o clube bávaro. Quem o diz é Lothar Matthaus, antiga figura da seleção alemã, que analisa outras possibilidades para o ataque do campeão germânico.

"Novo avançado para o Bayern? Todos falam de Victor Osimhen devido à sua sensacional temporada no Nápoles. Nunca se sabe se ele consegue fazer isso em Munique, mas penso que ele encaixaria bem. Kolo Muani pode precisar de um pouco mais de tempo e espaço do que um atacante do Bayern normalmente consegue, mas também é bom na área. Harry Kane seria demasiado velho e demasiado caro para mim. Pela relação preço-desempenho podia falar em Niclas Fullkrug. Ele estaria, provavelmente, disponível por 20-25 milhões de euros e marcaria 25 golos em Munique. Ele já marcou 20 pelo Werder Bremen", analisou o antigo internacional alemão.

Recorde-se que, depois da agressão a Leroy Sané, Sadio Mané, reforço do Bayern para esta temporada, deve abandonar o clube no final da temporada.