Avançado muda nacionalidade nas redes sociais, gera controvérsia e depois explica-se

Marinho alterou nacionalidade nas redes sociais, gerou controvérsia e o avançado explicou.

Marinho, avançado do Santos, mudou a nacionalidade, de brasileira para colombiana, e mudou o nome, de Marinho para Marito, no Instagram e rapidamente surgiram rumores de que a razão seria por Tite o ter deixado de fora dos convocados do Brasil para os próximos jogos de qualificação para o Mundial'2022.

No entanto, Marinho veio explicar que trocou a fotografia e o nome no perfil em solidariedade aos colombianos, uma vez que o país vive dias de tensão há duas semanas, com protestos nas ruas contra a reforma tributária do governo. Têm ocorrido várias manifestações, em diversas regiões, com confrontos com a polícia que já resultaram em algumas mortes.

Recorde-se que na terça-feira o jogo entre o América de Cali e o Atlético-MG foi interrompido cinco vezes porque os jogadores não conseguiam jogar com os efeitos do gás lacrimogéneo que vinha do lado de fora do estádio.

Notícia corrigida às 12:25 de 15 de maio de 2021