Avançado, médio e laterais: mini-crise leva Real Madrid a pensar ainda mais no mercado

Merengues querem resolver rapidamente algumas das dúvidas do plantel. Modric e Benzema terminam contrato no final da presente temporada e as dúvidas quanto à continuidade são legítimas

Com três derrotas e um empate nos últimos sete jogos, incluindo o desaire na Supertaça diante do grande rival Barcelona, o Real Madrid está a viver um dos piores momentos desde o regresso de Ancelotti. No Bernabéu, fazem-se contas ao futuro próximo da equipa.

Desde logo, Benzema e Modric são dois grandes pontos de interrogação. O clube só quer falar de eventuais renovações no final da temporada, mas o rendimento e a idade dos dois poderá exigir contratações. Se Bellingham é objetivo para este próximo verão, Haaland pode ser adiado para 2024.

Os laterais também são, neste momento, uma grande dúvida para Ancelotti. Carvajal, que termina contrato em 2025, e Mendy não convencem totalmente, mas há, também, dúvidas quanto ao que fazer para os substituir. Vinícius Tobias, que chegou para a equipa B, na direita, pode vir a ter uma grande oportunidade e Alphonso Davies, que era um objetivo para 2024, pode ser atacado um ano antes.