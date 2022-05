Avançado espanhol recorda interesse dos rivais de Madrid: "Não passou de conversas..."

Internacional espanhol do Celta de Vigo, Iago Aspas, leva 14 golos e quatro assistências em 34 jogos disputados esta temporada.

Iago Aspas, avançado de 34 anos que brilha ao serviço do Celta de Vigo, revelou já ter sido alvo do interesse dos rivais de Madrid, Atlético e Real, embora o mesmo não tenha ido além de conversações entre os clubes.

"Houve conversas com a direção desportiva do Atlético quando Griezmann saiu para o Barcelona. Ainda tenho uma boa relação com eles", começou por dizer no programa "El Larguero", da SER.

"Sei que houve interesse do Real Madrid em mim depois do Mundial da Rússia [em 2018]. Não houve proposta, não passou de algumas conversas", concluiu o internacional espanhol.

Iago Aspas está desde 2015 no Celta de Vigo, onde regressou depois de passagens por Liverpool [2013/14] e Sevilha [por empréstimo do clube inglês, em 2014/15], somando 14 golos e quatro assistências em 34 jogos disputados esta temporada.