Avançado escocês condenado por agredir sexualmente mulher enquanto ela dormia

Salim Kouider-Aïssa, avançado de 27 anos, foi condenado a dois anos de prisão por ter abusado de uma mulher enquanto ela dormia. O julgamento decorreu em maio e atleta começou a cumprir a pena este sábado.

Salim Kouider-Aïssa jogava no Airdrie, da liga escocesa - entretanto foi despedido - quando, numa noite, em 2021, dormiu na mesma divisão de uma mulher, de 23 anos. A meio da noite o atleta terá entrado na cama onde a jovem dormia, molestando-a. "Acordei e senti algo atrás de mim, mas na altura não percebi logo o que se passava. Acordei em choque, fui para a cama sozinha e fiquei chocada ao perceber que alguém estava atrás de mim. Gritava 'que estás a fazer, que estás a fazer?' Ele respondeu 'pensei que estavas acordada, que fiz de mal?' Mesmo que estivesse acordada não haveria consentimento da minha parte", contou a vítima, que acusou o atleta de a tocar das partes íntimas.

Já Kouider-Aïssa explicou que não se sentia confortável por dormir no sofá e, por isso, foi para a cama onde estava a mulher para "dormir melhor". Despiu-se porque "estava calor" e admitiu que passou a mão pela perna da mulher, a beijou no pescoço e a tocou intimamente. "Acreditei que havia consentimento pela forma como estava a mexer-se na cama, movimentando o corpo em direção ao meu". Depois de ter sido confrontado por ela, o jogador disse a um amigo que tinha cometido "um erro". "Pensei que ela estava acordada". Mais tarde, foi expulso do apartamento e entregou-se à polícia.

Em maio, foi condenado a dois anos de prisão, pena que começou a cumprir este sábado. "A carreira de futebolista profissional terminou depois desta condenação. Será muito difícil que venha a jogar a alto nível outra vez", afirmou Graeme Brown, advogado do jogador.