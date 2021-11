Haaland de regresso ao Borussia Dortmund após lesão muscular

Haaland começou a temporada com nove golos em seis jogos da Bundesliga.

O futebolista norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, vai regressar à competição, após cinco semanas de ausência devido a lesão muscular numa coxa, anunciou esta sexta-feira o treinador da formação alemã, derrotada recentemente pelo Sporting.

"Ele sente-se bem, mas, no máximo, alinhará por um período curto", afirmou Marco Rose, na antevisão do encontro de sábado com o Wolfsburgo, da 13.ª jornada da liga alemã, competição na qual a equipa segue na segunda posição a um ponto do líder, o Bayern de Munique.

Haaland, de 21 anos, começou a temporada com nove golos em seis jogos da Bundesliga, mas foi travado por problemas musculares, que o levaram a falhar, entre outros, os dois jogos com o Sporting para o grupo C da Liga dos Campeões.

Em 28 de setembro, Haaland viu na bancada a vitória do Borussia sobre os campeões portugueses, por 1-0, e na quarta-feira não marcou presença em Lisboa, no jogo que os "leões" venceram por 3-1 e no qual garantiram passagem aos "oitavos" da liga milionária.

Erling Haaland, que soma 70 golos em 72 jogos pelo Dortmund, falhou também o último confronto da seleção norueguesa, que falhou o apuramento para o Mundial'2022.