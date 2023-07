Avançado do Newcastle a caminho do Al Hilal de Jorge Jesus

Allan Saint-Maximin, avançado do Newcastle

Allan Saint-Maximin prestes a rumar à Arábia Saudita

O avançado francês Allan Saint-Maximin, que jogou as quatro últimas épocas no Newcastle, está a caminho do Al Hilal de Jorge Jesus, noticia o L'Équipe.

O clube saudita apresentou uma proposta aos magpies de 25 milhões de euros. Saint-Maximin, de 26 anos, atua pelas alas do ataque.

O Al Hilal, recorde-se, está também a tentar finalizar a contratação de outro atacante, Riyad Mahrez, do Manchester City.