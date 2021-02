Avançado do Nápoles perdeu os sentidos e não se lembra como

Osimhen caiu desamparado e só ganhou consciência na ambulância. Sofreu traumatismo craniano

O avançado Victor Osimhen, do Nápoles, perdeu os sentidos após bater com a cabeça no relvado durante a partida contra a Atalanta, mas não se recorda do que lhe aconteceu.

Após um choque contra um adversário, o internacional nigeriano caiu ao chão e perdeu os sentidos, gerando o pânico no estádio. Foi de ambulância para um hospital de Bérgamo e ganhou consciência no trajeto. Passou a noite em observação e um TAC diagnosticou um traumatismo craniano. O atacante está a recuperar, mas não tem memória do que lhe aconteceu.

Entretanto, já deixou o hospital em Bérgamo e vai ser transferido para Nápoles, onde continuará a ter acompanhamento médico, além de precisar de repouso. Por protocolo, ficará algum tempo sem treinar e jogar e deve falhar os próximos jogos, entre eles o embate contra o Granada para a Liga Europa.