Avançado do Nápoles nega saída: "Quero vencer algo de importante em Itália"

Victor Osimhen garantiu que não vai sair no mercado de janeiro.

Victor Osimhen, avançado do Nápoles, descartou esta terça-feira uma saída no mercado de inverno, devido a querer "vencer algo de importante" com o emblema italiano, que lidera a Serie A.

"O futuro é neste presente. Quero vencer algo de importante em Itália. É difícil pensar em algo melhor do que o Nápoles. É uma das maiores equipas da Europa e um clube extraordinário, pelo que é normal que apenas esteja interessado no que posso fazer esta temporada. Ainda não fiz nada e quero ganhar algo. Depois logo se vê", assumiu, em entrevista ao jornal Il Mattino.

Questionado sobre se tem aspetos a melhorar no seu jogo, Osimhen revelou que ainda revê um vídeo de quando tinha 17 anos, para comparar e perceber a sua evolução.

"Eu faço-o [rever o vídeo] para perceber como o Victor do passado mudou, como ficou diferente. Eu comparo tudo, inclusive como corro. Consegui melhorar em vários aspetos desde aí e sei que, graças a Spalletti [treinador do Nápoles], continuo a melhorar. A minha concentração ajudou-me e o criticismo construtivo também, sempre que é feito com um bom propósito", garantiu o nigeriano.

Osimhen atravessa a terceira temporada ao serviço do Nápoles e, em 2022/23, leva dez golos e duas assistências em 14 jogos disputados.