Avançado do Mónaco condenado por ameaça: "Vou bater-te, filho da p..."

A imprensa suíça revela esta quinta-feira que Breel Embolo, avançado do Mónaco, foi condenado por ameaçar dois homens em 2018, em Basileia, na sequência de uma discussão às altas horas da madrugada, depois de uma festa.

O caso remonta a maio de 2018, quando o avançado suíço, que pertencia na altura aos alemães do Schalke 04, acompanhado por dois amigos, envolveu-se numa discussão por volta das 5h00 com outros dois homens, dizendo a dada altura: "Vou bater-te, filho da p...".

A ameaça valeu a Embolo uma multa suspensa por 45 dias no valor de cerca de 137 mil euros, após o jogador ter defendido em tribunal que foi alvo de provocações: "Não posso excluir que tenha deixado escapar alguns palavrões. Posso ter dito "filho da p...", estava zangado e é a palavra que digo quando estou zangado. Foi há cinco anos, não me lembro exatamente".

Um dos amigos do jogador foi condenado a uma pena suspensa de dez meses de prisão, por ter dado um murro na cara de uma das duas vítimas.

Já no plano desportivo, Embolo cumpriu a sua primeira temporada no Mónaco com um saldo de 14 golos e cinco assistências em 41 jogos, depois de ter deixado o Borussia Monchengladbach no verão do ano passado, ao fim de três épocas.