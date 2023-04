Avançado do Mónaco condenado a seis meses de prisão por delito fiscal

A sentença, que foi alcançada por acordo de todas as partes envolvidas, impôs também uma multa e determina que a pena de prisão fica suspensa por um período de dois anos, durante os quais o jogador não poderá cometer infrações fiscais

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder, avançado do Mónaco, foi condenado a seis meses e um dia de prisão por um tribunal de Sevilha, com pena suspensa, por um delito fiscal, revelaram esta terça-feira fontes judiciais.

A sentença, que foi alcançada por acordo de todas as partes envolvidas, impôs também uma multa no valor de 133.798,70 euros e determina que a pena de prisão fica suspensa por um período de dois anos, durante os quais o jogador não poderá cometer infrações fiscais.

O tribunal considerou provado que Ben Yedder não entregou dentro do prazo declarações de rendimentos referentes aos anos em que representou o Sevilha, da Liga espanhola, entre 2016 e 2019, e que, quando o fez, não incluiu a totalidade do valor recebido.

De acordo com as mesmas fontes judiciais, o atual colega do internacional português Gelson Martins no Mónaco "falseou, de forma consciente, [a declaração] de forma a não incluir rendimentos" que estaria obrigado a declarar à Autoridade Tributária espanhola.