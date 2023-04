Avançado do Deportivo: "Se a cláusula fosse oito milhões, que era o que o Barcelona oferecia..."

Lucas Pérez revelou que o clube catalão chegou a estar interessado nos seus serviços. Proposta aconteceu quando o jogador representava o Alavés

Lucas Pérez, hoje no Deportivo da Corunha, revelou que chegou a estar perto de rumar ao Barcelona. A proposta terá sido feita quando o avançado espanhol representava o Alavés, em 2020.

"Disseram que eles tinham de pagar a cláusula de rescisão, 15 milhões de euros. Tinha 31 anos de idade. Se a cláusula fosse oito milhões, que era o que o Barcelona oferecia, mas não, eram 15 milhões", explicou, em declarações à ESPN.

Recorde-se que, no passado mercado de janeiro, Lucas Pérez passou do primeiro para o terceiro escalão do futebol espanhol, trocando o Cádiz pelo Deportivo. Para jogar no clube do coração, o antigo jogador do Arsenal pagou do próprio bolso.