Avançado do Crystal Palace recusa proposta para jogar com Ronaldo

Zaha com a camisola do Crystal Palace

Wilfried Zaha recusou onze milhões por época para jogar no Al Nassr

O internacional pela Costa do Marfim Wilfried Zaha, de 30 anos, está em final de contrato com o Crystal Palace e já recusou várias propostas da Arábia Saudita, nomeadamente do Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, e do Al Nassr, onde atua Cristiano Ronaldo.

A segunda proposta do Al Nassr foi de onze milhões de euros por época, segundo o Evening Standard, mas Zaha prefere esperar por propostas interessantes para continuar a jogar na Europa.

Formado no Crystal Palace, o avançado jogou ainda no Manchester United e no Cardiff, mas está já a cumprir a nona época seguida no seu clube formador.