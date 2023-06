Avançado do Boca Juniors condenado por agredir namorada, mas não cumpre pena de prisão

Recorde-se que a 28 de abril de 2020, Daniela Cortés alegou ter sido agredida por Villa, tendo publicado vídeos e fotos das agressões nas redes soc

Sebastián Villa, jogador do Boca Juniors, foi condenado a dois anos e um mês de prisão por agredir a então namorada, Daniela Cortés, em abril de 2020, durante o período de quarentena devido à pandemia de covid-19. A sentença foi proferida esta sexta-feira, tendo o colombiano comparecido no tribunal acompanhado de um advogado, familiares e amigos. Quando foi anunciado a sentença, chorou.

Apesar da condenação, Villa não cumprirá pena de prisão. Como a sentença é inferior a três anos, não é executável e foi suspensa pela justiça argentina. Durante esse período, Villa terá que seguir regras de conduta, como proibição de consumir álcool e drogas, receber tratamento psicológico e cumprir uma série de medidas cautelares. O defesa do jogador tem 20 dias para recorrer.

Até o momento, o Boca Juniors não se pronunciou oficialmente sobre a sentença

Recorde-se que a 28 de abril de 2020, Daniela Cortés alegou ter sido agredida por Villa, tendo publicado vídeos e fotos das agressões nas redes sociais. Na altura, revelou que não era a primeira vez que o jogador a agredia.

Segundo Daniela, as agressões aconteceram depois de pedir para regressar à Colômbia para ficar com família durante a pandemia. Na altura, Villa publicou um vídeo nas redes sociais, garantindo que não estava com Daniela no momento da agressão.