Avançado do Antuérpia marca cinco golos no mesmo jogo e sai aplaudido pelos adeptos rivais

Michael Frey apontou todos os tentos da sua equipa na vitória no terreno do Standard (5-2) e tornou-se no primeiro jogador a chegar à mão cheia no campeonato belga desde 2002, quando Wesley Sonck fez o mesmo no "arraso" do Genk ao Mechelen por 9-0

A vitória deste domingo do Antuérpia na casa do Standard (5-2) ficou marcada por uma exibição de mão cheia de Michael Frey. Contratado este defeso ao Young Boys, o avançado suíço marcou todos os golos do Antuérpia e tornou-se o primeiro jogador a somar cinco remates certeiros no mesmo jogo do campeonato belga desde 2002, quando Wesley Sonck registou semelhante feito no atropelo do Genk ao Mechelen por 5-0. Curiosamente, a "manita" de Frey ainda ficou longe do recorde do clube, que pertence a Van Accolyen e Voorhoff: marcaram oito golos ao Gent (92871929) e ao Lierse (1939-1940), respetivamente.

Frey acabou substituído aos 76' sob uma tremenda ovação dos adeptos do... Standard e lamentou não ter chegado ao sexto golo. "É uma ocasião muito especial. Já tinha marcado três golos num jogo algumas vezes, mas cinco.... nunca pensei. Acho que era possível ter chegado ao sexto golo, mas entendo a substituição porque há muitos jogos pela frente. Só tenho de agradecer os aplausos simpáticos dos adeptos do Standard e as assistências dos meus companheiros", afirmou o helvético, cujo quarto golo surgiu após uma assistência açucarada do português Buta.