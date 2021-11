Avançado dinamarquês do Nice foi diagnosticado com diabetes

Dolberg, avançado internacional dinamarquês, atua no Nice (Ligue 1)

Problema de saúde detetado "não afetará" a carreira, segundo os médicos. Dolberg estará ausente da seleção, na próxima semana, para se "habituar" ao tratamento

Kasper Dolberg, avançado internacional dinamarquês do Nice (clube da Ligue 1), revelou ter sido diagnosticado, há poucos dias, com diabates (tipo 1), ao submeter-se a exames médicos por se ter sentido "em baixo nas últimas semanas".

"Queridos fãs, recebi uns resultados de exames médicos e descobri que tenho diabates tipo 1. "Esta notícia foi uma surpresa, mas honestamente estou aliviado porque o motivo de não me ter sentido bem nas últimas semanas foi descoberto", escreveu o dianteiro, numa publicação na rede social Instagram.

Porém, nem tudo é má notícia para Dolberg. O avançado detalhou que o problema de saúde detetado não o impedirá de continuar a jogar futebol. "Estou extremamente feliz por os médicos me terem dito que, com o tratamento certo, isto não afetará a minha carreira", referiu o jogador do Nice.

Dolberg assegurou que "já me estou a sentir melhor" e que treinou normalmente com o plantel do clube francês "durante a semana toda", e revelou que vai estar ausente da seleção da Dinamarca nesta paragem FIFA para se "habituar" ao tratamento médico.

A diabetes tipo 1 desenvolve-se, geralmente, em crianças, adolescentes ou jovens adultos, caso o pâncreas deixe de produzir insulina, sendo, por isso, administrada regularmente por injeção.