Avançado dinamarquês deixa Nice e muda-se para a Bélgica

Depois de quatro épocas vinculado ao Nice, que o emprestou na última época ao Sevilha e Hoffenheim, Kasper Dolberg foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Anderlecht.

O avançado dinamarquês, de 25 anos, assinou por quatro temporadas no clube belga, com a imprensa a avançar que rendeu cinco milhões de euros aos franceses, após uma época em que não conseguiu singrar tanto em Espanha como na Alemanha - ficou em branco no Sevilha e marcou dois golos no Hoffenheim.

Com formação dividida entre o Silkeborg (Dinamarca) e o Ajax, Dolberg procura agora relançar a carreira no 11.º classificado da última edição do campeonato belga.