Auxerre e Saint-Étienne empatam na primeira mão do play-off em França

Decisivo jogo está agendado para o próximo domingo.

O Auxerre e o Saint-Étienne empataram 1-1, no jogo da primeira mão do play-off que vai decidir a última vaga na Liga francesa de futebol, ficando a decisão para o segundo encontro.

A jogar fora, o Saint-Étienne, que terminou a I Liga francesa no 18.º lugar, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Zaydou Youssouf, mas a equipa da casa conseguiu chegar ao empate aos 87, por intermédio de Gaetan Perrin.

O Auxerre, que terminou a II Liga no terceiro lugar, chegou a esta fase decisiva depois de vencer os play-offs do segundo escalão.

O jogo da segunda mão está agendado para domingo, pelas 18h00, no estádio Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne.