Autoridades turcas dizem que não há sinais de vida no prédio onde estava Atsu

Esperanças de encontrar o ex-FC Porto com vida são remotas

Dez dias após o terrível terramoto que afetou a Turquia, as equipas de resgaste na zona de Hatay declararam não haver sinais de vida na zona do prédio onde vivia Christian Atsu. As esperanças de encontrar o jogador vivo são remotas.

Há dias tinham encontrado dois sapatos e outros artigos pessoais do antigo jogador do FC Porto, mas não deram com ele.

Segundo informações proporcionadas pelo Hatayspor, Atsu ainda estava acordado quando se deu o primeiro terramoto, pelas 4h17 locais de dia 6 de fevereiro, e saiu do apartamento rumo à garagem para sair de carro. Foi quando estava na garagem, cerca de 20' depois, que o prédio colapsou, com o segundo tremor. Acredita-se que ele possa ter escorregado e caído quando o prédio ficou inclinado, antes de ruir, complicando o processo de escapar do local.