Autoridades do Irão confiscam passaporte de Ali Daei

Lenda do futebol persa tem sido uma voz de apoio aos protestos no Irão e está agora impedido de sair do país

Continuam a fazer-se sentir as consequências para quem expressa apoio à revolta popular dos iranianos contra o regime daquele país, independentemente do estatuto e posição. Depois da detenção de futebolistas, ex-jogadores e outras figuras públicas, chegou a vez de Ali Daei, figura maior do futebol persa, ver o seu passaporte confiscado.

O antigo internacional do Irão e o segundo melhor marcador de sempre das seleções (109 golos, atrás de Cristiano Ronaldo), regressava de Istambul, Turquia, quando as autoridades lhe retiraram o passaporte. Está assim, naturalmente, impedido de sair do país.

Não era raro ver Ali Daei apontar o dedo ao regime iraniano em defesa dos civis, além de ser um dos mais acérrimos apoiantes da presença de mulheres nos estádios. A onda de revolta e protestos que eclodiram no Irão após a morte de Masha Amini foi só o exemplo mais recente.

O governador da província de Teerão avisara recentemente que "as celebridades que sopraram nas brasas dos tumultos serão perseguidas". Ali Daei junta-se a uma lista de visados que cresce a cada dia.