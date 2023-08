Autor dos penáltis que deram o Mundial e a Liga Europa a caminho da Premier

Gonzalo Montiel, lateral direito do Sevilha

Montiel deu o título de campeão do mundo à Argentina e a Liga Europa ao Sevilha

Após um ano inesquecível, com dois penáltis decisivos para as conquistas do Mundial pela Argentina e da Liga Europa pelo Sevilha, Gonzalo Montiel está prestes a mudar de clube e a rumar à Premier League.

O defesa-direito do Sevilha já está em Inglaterra e já passou os exames médicos com o Nottingham Forest, podendo ser oficializado a qualquer momento.

O negócio deverá render aos andaluzes 12 milhões de euros.

Recorde-se que o Sevilha acaba de vender também Bono e poderá fazer o mesmo com Acuña.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo sai do campo irritado e empurra adversário. Veja o vídeo Cristiano Ronaldo saiu, esta terça-feira, irritado ao intervalo do jogo entre o Al Nassr e o Al-Ahli, a contar para o playoff da Liga dos Campeões da Ásia.