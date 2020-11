Autor do primeiro golo do Mundial'2002, Papa Bouba Diop morre aos 42 anos

Ex-atleta estava aposentado desde 2013 e lutava contra a Doença de Charcot, uma síndrome degenerativa nervosa que lhe tirava a força dos músculos e o fez sofrer na reta final da vida.

Papa Bouba Diop faleceu este domingo aos 42 anos. Fifa lamentou morte precoce do africano. O médoo foio foi o autor do primeiro golo do Mundial, em 2002, quando oSenegal surpreendeu o mundo ao vencer a França, seleção então atual campeã do mundo, por 1-0.

Papa Bouba Diop passou por equipas como Lens (França) e os ingleses West Ham, Fulham, Portsmouth e Birmingham. Através das redes sociais, a FIFA lamentou a morte do africano.

"A FIFA está triste ao saber do falecimento da lenda do Senegal Papa Bouba Diop. Uma vez um herói da Copa do Mundo, sempre um herói da Copa do Mundo."