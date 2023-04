Autogolo na compensação salva Marselha no clássico frente ao Lyon

Anthony Lopes nada pôde fazer quando um defesa, ao tentar aliviar, acertou com a bola em Malo Gusto, acabando por se dirigir para a baliza, resultando no golo da reviravolta do Marselha, aos 90+1 minutos.

Um autogolo, aos 90+1 minutos, garantiu este domingo ao Marselha um feliz triunfo, por 2-1, na visita ao Lyon, que lhe permitiu segurar o segundo lugar da Ligue 1, a oito pontos do líder PSG.

O guarda-redes Anthony Lopes esteve em bom plano, mas nada pôde fazer quando um defesa, ao tentar aliviar, acertou com a bola em Malo Gusto, acabando por se dirigir para a baliza, traindo o português.

O Marselha, que teve o avançado Vitinha em campo a partir dos 83 minutos e não contou com o lateral-esquerdo Nuno Tavares, colocou-se na frente aos 44 minutos por Cengiz Under, mas tinha consentido o empate aos 68, por Lacazette.

Com este resultado, o Marselha conseguiu manter o segundo lugar, com 67 pontos, mais um do que o Lens, que no sábado bateu o Mónaco por 3-0: as duas equipas vão encontrar-se em duas semanas em casa do Marselha, em duelo que pode ser decisivo na luta pelo segundo lugar.

Na classificação, o Mónaco é quarto, com 61, enquanto o Lille, do treinador português Paulo Fonseca, manteve o quinto isolado, com 56, beneficiando da derrota do Rennes (53) por 1-0 em Montpellier: o Lyon é sétimo, com 50, falhando a aproximação a uma competição europeia.

