Autocarros do Bayern fizeram contra-ordenação e polícia teve de pedir desculpa

Após a derrota frente ao Borussia Monchengladbach (2-3), no sábado, dois autocarros do Bayern viram-se presos no trânsito e, enquanto eram escoltados pela polícia, cortaram caminho pela faixa designada para paragens de emergência, levando a um pedido de desculpas por parte das autoridades.

Depois de ter sido derrotado em casa do Borussia Monchengladbach (2-3), no sábado, a viagem de regresso a casa do Bayern causou muita polémica e até motivou um pedido de desculpas por parte da polícia alemã.

Após a partida, a comitiva bávara, dividida em dois autocarros escoltados pelas autoridades locais, encontrava-se a caminho do aeroporto quando se viu presa numa longa fila de trânsito, devido a um acidente que feriu três pessoas.

Enquanto os restantes condutores foram obrigados a esperar, os dois autocarros, instruídos pela polícia, cortaram caminho pela faixa designada para paragens de emergência, ato considerado crime na Alemanha, costumando ditar uma multa de 240 euros e dedução de pontos na carta de condução ou até mesmo a retirada da mesma.

A situação gerou rapidamente muita polémica na Alemanha, com a imprensa local a assegurar que os agentes de autoridade que escoltaram a equipa desobedeceram às instruções dos gestores de operações, tendo sido aberto um inquérito policial para apurar responsabilidades sobre o incidente.

Entretanto, um porta-voz da polícia de Monchengladbach, em declarações ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger, já pediu desculpa pela situação.

