Autocarro tombou com equipa brasileira a bordo

Incidente não causou feridos e a comitiva da equipa do Princesa do Solimões foi dada como estando em segurança

O autocarro em que viajava o Princesa do Solimões, que compete no campeonato do Amazonas, tombou a caminho de Roraima. Segundo informações da federação do amazonas, não houve feridos e a comitiva está em segurança.

A comitiva acabou por mudar de autocarro e seguiu viagem. No entanto, além do susto, os integrantes ficaram cerca de uma hora no local com dificuldades para sair do autocarro, pois este tombou para o lado das portas de saída.

O Princesa joga este sábado com o São Raimundo.

