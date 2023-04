Autocarro apedrejado e jogador ferido antes da festa do clássico de Rosário

Adeptos do Newell's atiraram pedras ao autocarro do Rosário Central. Já no campo um petardo estoirou no peito do guarda-redes Broun, que ficou ferido. Veja as imagens

O dérbi Newell's Old Boys-Rosário Central, que se disputou na última madrugada, pela hora portuguesa, ficou marcado por incidentes extra-futebol.

O autocarro da equipa visitante foi apedrejado à chegada ao estádio Colosso Marcelo Bielsa. Depois, no aquecimento, um petardo explodiu no peito do guarda-redes Broun, que ficou ferido na cara com estilhaços, muito perto dos olhos.

A partida disputou-se na mesma, o que está a gerar muita polémica na Argentina, e terminou sem golos (0-0).

A festa de um dérbi depois veio ao de cima, com o ambiente nas bancadas, mas as cenas de violência no futebol marcaram, mais uma vez, o clássico de Rosário.

¡LAMENTABLE!



Así llego el micro de Rosario Central a la cancha de Newell's .



Piedrazos, intercambio de los jugadores de Central con los hinchas leprosos y balazos por parte de la policía.

[ AHORA ]



HINCHAS DE NEWELL'S TIRARON PIEDRAS CONTRA EL MICRO DE ROSARIO CENTRAL.







"SENTÍ QUE ME CAYÓ UNA BOMBA EN EL PECHO, ME EXPLOTA Y ME LASTIMA EL OJO. QUEDÉ ATURDIDO" ❌



Jorge Broun relató el momento en que recibió la agresión antes del comienzo del partido entre Newell's y Rosario Central

HERMOSA LA HINCHADA DE NEWELL'S OLD BOYS HOY EN EL CLÁSICO VS ROSÁRIO CENTRAL pic.twitter.com/Ik0S4SC7y4 - Barra Brava (@barrabrava_net) April 10, 2023

EL CLÁSICO DE ROSARIO, PICANTE HASTA CON... ¡LOS ALCANZAPELOTAS! El cruce que tuvo Nacho Malcorra durante Newell's vs. Rosario Central por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/WHAwhlCwnr - SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2023