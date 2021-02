Restrições apertam e Premier League não escapa: confira as novas medidas

Jogadores e restante staff que saírem de Inglaterra enfrentam medidas no regresso. Só podem sair para treinos e jogos, por terem estatuto de alta competição.

O governo britânico anunciou novas medidas restritivas por causa da pandemia de covid-19 e a Premier League não passou ao lado das mesmas.

De acordo com o Daily Mail, jogadores e treinadores terão de cumprir um período de isolamento de 10 dias depois de viajarem para fora do Reino Unido, motivando novas complicações na calendarização dos clubes do principal escalão do futebol inglês.

Deslocações para jogos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa não são exceção. Ao regressarem a Inglaterra, atletas e staff ficarão isolados, com duas exceções: podem sair dos respetivos domicílios para treinar e jogar. O período de 10 dias poderá ser reduzido para cinco, caso, ao fim desses cinco dias, os elementos em questão apresentarem um teste negativo à covid-19.

As novas imposições do governo estão a gerar apreensão nos clubes, que se preparam para mais deslocações para os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e que já tiveram de recorrer a estádios de outros pa​​​​​​​íses para poderem disputar as eliminatórias em curso (o Arsenal recebe o Benfica na Grécia, por exemplo, e disputou a primeira mão em Roma).

De salientar ainda que para o final de março estão marcados compromissos de seleções: os internacionais portugueses que atuam em solo brtiânico ficarão sujeitos - se as medidas não voltarem a sofrer alterações - ao referido período de isolamento depois de representarem a Seleção.

Outro factor a ter em conta prende-se com a chegada de novos jogadores ou treinadores à Liga inglesa: o Daily Mail dá o exemplo de Thomas Tuchel, técnico do Chelsea. O alemão sucedeu a Frank Lampard e, dias depois de aterrar, já pôde orientar os "blues". Se fosse agora, teria de cumprir um período mínimo de cindo dias de isolamento, apresentando, então, um teste negativo.