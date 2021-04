Autarca fala em "vergonha" após vitória do Barcelona

Autarca de Valladolid coloca árbitro do jogo com o Barcelona em ponto de mira

Óscar Puente, presidente da autarquia de Valladolid, critica arbitragem no jogo com o Barcelona

O Barcelona derrotou fora o Valladolid por 1-0 com um golo já nos descontos da partida. Apesar de entradas violentas por parte do visitado, a turma de Valladolid queixou-se de um penálti por mão na bola de Jordi Alba, aos 62'.

Óscar Puente, autarca de Valladolid, expressou a revolta com a arbitragem do jogo. "O roubo é descarado, é uma vergonha inconcebível", escreveu no "Twitter".

Nesse lance, no qual a bola toca no braço de Jordi Alba, houve consulta ao VAR, mas não foi sancionado, gerando logo muitas críticas por parte dos jogadores do Valladolid.

O Valladolid é 16.º, apenas com mais três pontos do que o antepenúltimo, o Huesca. O Barcelona é segundo a um ponto do Atlético de Madrid.