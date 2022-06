Áustria vence na casa da Croácia na estreia de Ralf Rangnick

Arnautovic, Gregoritsch e Sabtizer construíram o triunfo da formação austríaca

A Áustria venceu esta sexta-feira por 3-0 na visita à Croácia, em jogo da primeira jornada da Liga das Nações que marcou a estreia de Ralf Rangnick no comando da seleção visitante.

Marko Arnautovic, aos 41, abriu o marcador, sendo que Michael Gregoritsch (54) e o capitão Marcel Sabitzer (57), ampliaram a vantagem austríaca para três golos na segunda parte.

A Áustria soma assim os mesmos três pontos da Dinamarca na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, com a França e a Croácia imediatamente atrás, ambas com zero pontos.