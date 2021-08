Austrália evacua dezenas de desportistas afegãs receosas do regime talibã

Grupo de 75 desportistas afegãs foi retirado do país controlado pelos talibãs e rumou à Austrália

Governo australiano emitiu dezenas de vistos para e colocou à disposição um avião para transporte. FIFPro e Khalida Popal, dirigente afegã, apelam a mais ajuda

Receoso do regime talibã, um grupo de 75 desportistas afegãs, composto por futebolistas e atletas de várias modalidades, foi, na passada terça-feira, retirado do país e asilado, juntamente com membros familiares, pelo governo da Austrália.

As desportistas agora refugiadas em solo australiano aguardavam, desde 15 de agosto, a saída do país do Médio Oriente, cuja capital (Cabul) foi controlada, nesse dia, pelos fundamentalistas islâmicos talibãs, que reprimem e eliminam direitos às mulheres.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) expressou, nessa terça-feira, gratidão pela ajuda humanitária levada a cabo pelo governo australiano e solicitou a que mais países adotem a mesma medida para bem dos que lá permanecem.

"Somos gratos ao governo australiano por evacuar futebolistas e atletas do Afeganistão. Estas jovens, tanto como atletas, como ativistas, estiveram em perigo. (...) Há muito trabalho a fazer para acomodar estas jovens e instamos a comunidade internacional para que recebam toda a ajuda. Há muitos atletas ainda em risco no Afeganistão e todos os esforços devem ser feitos ", refere o comunicado da FIFPro.

O processo de evacuação do grupo de 75 desportistas afegãs, que durou 72 horas, foi acompanhado por Khalida Popal, ex-capitã e atual diretora da seleção feminina do Afeganistão, que enalteceu a resiliência das atletas e assegurou a continuidade da retirada.

"Os últimos dias foram extremamente stressantes, duros mas alcançamos uma vitória importante. As jogadoras foram corajosas e fortes num momento de crise e esperamos que tenham uma vida melhor fora do Afeganistão, mas ainda há muito mais trabalho a fazer. Ele continuará", afirmou a dirigente afegã.

Através da equipa australiana Socceroo Craig Foster e da diretora dos Direitos Humanos para Todos, Alison Battisson, a Austrália tornou-se uma viável rota de fuga para as atletas afegãs, que receberam vistos do governo australiano e foram solicitadas a apresentarem-se no aeroporto de Cabul.