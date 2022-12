Ausente do Mundial'2022, regressou à competição e agora fica de fora mais um mês

Redação com Lusa

A lesão que o impediu Reece James de ir ao Mundial foi contraída em outubro em jogo da Liga dos Campeões frente ao Milan.

O futebolista internacional inglês Reece James vai desfalcar o Chelsea durante um mês, após ressentir-se da lesão no joelho que o fez perder o Campeonato do Mundo do Catar.

O lateral direito foi titular no regresso do campeonato inglês, no triunfo por 2-0 sobre o Bournemouth, contudo acabou por ser forçado a sair, aos 53 minutos, devido à recorrência da lesão.

"Infelizmente, os exames médicos confirmaram o revés para o jogador, que deve ficar de fora dos relvados durante um mês", esclarecem os "blues" no seu site.

A época azarada levou o futebolista de 23 anos a escrever na sua conta no Twitter que este é "até agora o ano mais difícil" da sua carreira, assumindo que estes contratempos o afetaram "mentalmente" e agradecendo o "apoio de todos, que não passa despercebido".

Oitavo classificado, provisoriamente a seis pontos do quarto lugar, que dá direito a disputar a Liga dos Campeões, o Chelsea é comandado há 15 jogos por Graham Potter, que substituiu o alemão Thomas Tuchel.