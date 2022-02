"Ausência de Tuchel será um grande desafio, mas não impedirá o melhor do Chelsea"

Treino do Chelsea

Ausência do treinador é "grande desafio" para o Chelsea na meia-final do Mundial de clubes, diante dos sauditas do Al Hilal, treinado por Leonardo Jardim

A ausência do treinador do campeão europeu de futebol Chelsea, Thomas Tuchel, por um teste positivo à covid-19, será "um grande desafio" para os londrinos na meia-final do Mundial de clubes, contra o Al Hilal de Leonardo Jardim.

Na partida de quarta-feira, explicou o adjunto, Zsolt Low, à imprensa, esta ausência "será um grande desafio mas não impedirá o melhor" do plantel dos "blues".

Face aos sauditas, a equipa apresentar-se-á sem o alemão que os levou à conquista da Liga dos Campeões, mas este vai marcando presença por vídeo, "como se estivesse presente" nos Emirados Árabes Unidos, onde decorre o torneio.

Tuchel estará de fora pelo menos da meia-final, esperando poder ser "libertado" a tempo para viajar de Londres para a final, contra o Palmeiras de Abel Ferreira, ou do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, no caso de ceder ante a equipa de Leonardo Jardim.

Os londrinos procuram chegar ao título e manter uma série sucessiva de vitórias europeias que dura desde 2012, precisamente o ano em que este Chelsea, então campeão europeu pela primeira vez, perdeu ante o Corinthians (1-0).

Chelsea e Al Hilal procuram ocupar a última vaga na final do Mundial de clubes, numa semifinal agendada para quarta-feira, pelas 16h30 em Portugal continental.