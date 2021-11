Ausência de peso no Brasil para o Superclássico: Neymar não viaja para a Argentina

Craque do PSG sentiu desconforto na coxa esquerda.

Se de um lado Lionel Messi será titular, do outro não haverá Neymar. O craque brasileiro sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não viajará para a Argentina, pelo que não será opção para Tite no Superclássico, agendado para as 23h30 de terça-feira e a contar para a qualificação para o Mundial do Catar..

O jogador do PSG conversou com comissão técnica e, uma vez que a "Canarinha" já garantiu presença no Mundial'2022, decidiu-se pela preservação da condição física do jogador do PSG, que terá na próxima quarta-feira, dia 24, o importante duelo com o Manchester City, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda. Neymar relatou insegurança com a situação e por não haver tempo para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador, que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina", pode ler-se em nota da Confederação Brasileira de Futebol.

Neymar, avança a Imprensa brasileira, viaja para Paris na quarta-feira.