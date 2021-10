"Ausência de Mbappé? Messi pode jogar em qualquer posição"

Internacional está fora das opções de Maurício Pochettino para o embate com o Lille.

Kylian Mbappé é baixa confirmada no PSG para o jogo com o Lille, a contar para a 12.ª jornada da Liga francesa e agendado para as 20h00 de sexta-feira.

O internacional francês não treinou esta quinta-feira e a indisponibilidade para o encontro frente ao atual campeão foi confirmada pelo treinador Maurício Pochettino bem como pelo próprio clube. Está a contas com uma infeção do foro de otorrinolaringologia, mas retomará os treinos no início da próxima semana, esperando-se que recupere para o embate frente ao Leipzig, referente à quarta jornada da fase de grupos da Champions.

Outra das ausências do treino desta quinta-feira foi Lionel Messi. Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Lille, Pochettino explicou.

"Leo [Messi] tem treinado bem desde o jogo com o Marselha. Hoje sentiu um desconforto no músculo e, por precaução, treinou individualmente. Mas esperamos que esteja no jogo de sexta", começou por dizer, sendo depois questionado sobre se o astro argentino poderia ocupar a posição habitualmente atribuída a Mbappé.

"Cada jogador tem a sua influência no jogo coletivo e no processo ofensivo. Kylian [Mbappé] tem uma grande importância na equipa e o Leo pode jogar numa posição mais avançada, mas também há outras possibilidades e outros jogadores que podem fazer esse papel. O Messi pode jogar em qualquer posição", concluiu.