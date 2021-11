Ausência confirmada com o Leipzig, Messi sente dores no joelho e preocupa o PSG

Jogador sofreu uma lesão num jogo da seleção da Argentina, em 2 de setembro, e ainda não recuperou.

Desfalque de peso no jogo da noite desta quarta-feira com o Leipzig na Liga dos Campeões, Messi está a preocupar o departamento médico do PSG. O clube francês justifica a falha do jogador argentino esta noite devido a um desconforto muscular, mas a verdadeira razão poderá ser mais grave.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Messi convive com uma lesão no joelho desde o jogo Argentina-Venezuela, no apuramento sul-americano para o Mundial'2022, em 2 de setembro. Desde então, o avançado não consegue terminar os jogos sem dores.

Na última sexta-feira, foi substituído ao intervalo no PSG-Lille da Ligue 1. Messi não se sente confortável desde que recebeu uma entrada muito dura do venezuelano Luis Adrián Martínez na altura do joelho esquerdo.

A mesma fonte espanhola afirma que a recuperação do astro argentino pode exigir uma paragem "mais extensa", por "vários jogos", e que o tratamento de Messi pode ser realizado em Madrid, no mesmo centro que ele já frequentou em 2015, quando sofreu uma rutura do ligamento colateral esquerdo ao jogar pelo Barcelona.