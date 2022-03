Preço dos combustíveis: há quem queira "tirar" o City-Liverpool de Wembley

Obras nas ferrovias que ligam ambas as cidades a Londres e aumento do preço dos combustíveis na origem de um pedido.

Os prefeitos de Manchester, Andy Burnham, e Liverpool, Steve Burnham, apelaram à Federação Inglesa de Futebol, numa carta, para a mudança de estádio no jogo entre Manchester City e Liverpool das meias-finais da Taça de Inglaterra, que se jogará no fim de semana de 17 de abril em Wembley.

O pedido em questão surge pelo facto de estarem marcadas obras para as ferrovias que ligam as cidades do norte de Inglaterra a Londres, pelo que ficam impossibilitadas viagens de comboio para os apoiantes de ambos os clubes.

Na carta redigida à Federação, ambos os políticos visam o preço dos combustíveis, entre outras razões, para a mudança de sede da meia-final para um local "mais acessível para os adeptos". "Com o aumento dos preços dos combustíveis, fica claro que os adeptos dos dois clubes terão que arcar com grandes custos, além do impacto ambiental que será maior. Nos últimos dois anos, ouvimos o slogan 'futebol não é nada sem os adeptos '. Se a decisão for jogar em Wembley, essas palavras não terão sentido", pode ler-se.

O vencedor da meia-final entre a Liverpool, de Diogo Jota, e Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, irá enfrentar o vencedor do Chelsea-Crystal Palace na final da Taça de Inglaterra.